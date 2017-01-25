Gaziantep Basketbol-Elan Chalon: 92-80 (Avrupa Kupası)

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (xxx), Sergey Krug (xxx), Branislav Mrdak (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rauntins(xx)12, Denmon (xxx)26, Ruzic (xx)16, Balazic (xx)23, Cherry (xx)15

ELAN CHALON: Harris (xx)7, Pitard (xx)2, Bouteille (xx)6, Fall (xx)8, Roberson (xxx)13, Clark (xx)25, Nzeulie (xx)12, Marshall (xx)2, Loum (xx)5

1.PERİYOT: 24-22

İLK YARI: 57-37

3.PERİYOT: 84-34

5 FAUL: Pitard (Elan Chalon)



FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, evinde konuk ettiği Fransa'nın Elan Chalon takımını 92-80 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyotunda büyük bir çekişme yaşandı. Ev sahibi ekibin ilk 5 dakikayı geride geçirdiği periyotta Ruzic ve Balazic'in üst üste bulduğu sayılar oyuna denge getirdi ve Gaziantep Basketbol periyotu 24-22 önde kapattı.

2'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Balazic ve Denmon'un sayılarıyla aradaki farkı 14'e kadar çıkardı. Konuk takım ribauntlarda etkisiz kalınca ilk yarı 20 sayı farkla 57-37 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, Cherry'nin sayılarıyla farkı açmaya devam etti. Aradaki farkı 27 sayıya kadar çıkaran Gaziantep Basketbol'a konuk takım Clark'ın sayılarıyla cevap vermek istedi. Karşılaşmanın 3'üncü periyotu 30 sayı farkla 84-54 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyotunda konuk ekip aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Kontrolü elinden bırakmayan ev sahibi takım, Denmon ve Cherry'nin sayılarıyla farkı korumaya çalıştı. Karşılaşma 92-80 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

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