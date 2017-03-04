Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-67

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), İsmail Aydın (xxx), Halit Can Cihan (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)11, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx), Denmon (xxx)18, Ruzic (xx)4, Berke (xx), Balazic (xx)14, Cherry (xx)10, Haislip (xx)7, Erden (x), Jefferson (xxx)14

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson (xx)11, Mutlu (xx), Tevfik (xx), Abercrombie (xx)2, Stipanovic (xx)10, Tayfun (xx)9, Hayes (xx)13, Caloiaro (xx)7, Ceyhun (xxx)13, Ramazan (xx)2, Nihat (x)

1. PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 41-36

3. PERİYOT: 65-50

5 Faul: Rautins (Gaziantep Basketbol)

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 78-67 mağlup etti.

1'inci periyotta Jefferson ve Denmon'un sayılarıyla karşılaşmanın ilk 5 dakikasına girildiğinde Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 2 sayı farkla 19-17 önde tamamladı. 2'nci periyotta ise iyi hücum yapan ev sahibi ekip, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Gaziantep Basketbol ikinci periyotta Rautins'in bulduğu 3’lü sayılarla farkı açarak, devreyi 41-36 önde kapattı.

3'üncü periyotta Gaziantep Basketbol, Denmon'un başarılı atışlarıyla son çeyreğe 65-50 önde gitti. Son periyotta ise aradaki farkı koruyan Gaziantep Basketbol, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 78-67 mağlup etti.



FOTOĞRAFLI