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Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Doğuş: 85-89

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () (fotoğraflı) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Can Mavisu (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)24, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx)2, Denmon (xx)11, Ruzic...

Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Doğuş: 85-89

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () (fotoğraflı)



SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Can Mavisu (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx)24, Emre (xx), Altan (xx), Alper (xx)2, Denmon (xx)11, Ruzic (xx), Berke (xx), Balazic (xx)5, Cherry (xx)9, Haislip (xx)11, Erden (x), Jefferson (xxx)23

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Ender (xx)5, Mehmet (xx), Birkan (xx)7, Wanamaker (xx)22, Clyburn (xx)5, Okben (xx), Moerman (xx)2, Furkan (xx)4, Oğuz (xx), Anderson (xx)13, Zizic (xxx)19, Bertans (xx)12

1. PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 48-47

3. PERİYOT: 67-69

5 FAUL: Birkan (Darüşşafaka Doğuş)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Darüşşafaka Doğuş'a 89-85 mağlup oldu.

İlk periyotta Rautins ile hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

2'nci periyotta çekişmeli geçen mücadelede Jefferson ve Wanamaker'in karşılıklı sayıları ile ilk yarı 48-47 sona erdi.

3'üncü periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş Anderson ve Zizic'in sayılarıyla, periyodu 69-67 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodunda mücadele, Darüşşafaka Doğuş'un 85-89 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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