Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan soyunma odaları

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Basketbol antrenörü Stefanos Dedas, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtirken, Beşiktaş Sompo Japan antrenörü Ufuk Sarıca ise yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep Basketbol'un antrenörü Stefanos Dedas, "Siz de gördüğünüz gibi kafa kafaya oynadık. En kritik zamanda tecrübelerini konuşturdular. Kesinlikle bu sene yaptığımız işten çok mutlu ve gururluyum. Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Artık bitti her şey. Ama gelecek sezona bakmamız lazım. Bu şehir için en iyi takımı kurmamız gerekiyor. Bu yaz boyunca iyi düşünüp iyi karlar verip güzel bir takımla gelecek sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Sompo Japan antrenörü Ufuk Sarıca ise, karşılaşmadan galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydederek, "Oyundan hiç kopmayan ve daima doğruları yapan bir ekip olarak alkışı hak ediyoruz. Bu sertlikle maçı son dakikalarda koparmayı başardık. İlk yarı iki takımda düşük profille oynadı, ama biz ikinci devre işleri yoluna koyduk. İki yıl play off oynayamadık, ama bu sene 11 yeni oyuncumuzla buralara kadar geldik ve bunun için gururluyuz. Artık rakiplerimizi beklemeye başladık. Kim gelirse gelsin elimizden geleni yapıp final için kenetleneceğiz" diye konuştu.

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