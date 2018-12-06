Gaziantep Basketbol – Bahçeşehir Koleji: 65-63

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP ()

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Alper Altuğ Köselerli, Yener Yılmaz

GAZİANTEP BASKETBOL: James 11, Haciyeva 2, Vasiliauskas 7, Jekiri 14, Tomas 16, McKissic 8, Can 2, Doğan 5, Kadir Bayram

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Andy 21, White 11, Alper 9, Babb 3, Colom 9, Marcus 10, Hakan Yapar, Yiğitcan Turna, Ahmet Fatih Cantitiz

1'İNCİ PERİYOT: 15- 13

DEVRE: 36-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-41

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9’uncu haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Bahceşehir Koleji’ni 65-63 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins oldu. Bu galibiyetle ev sahibi Gaziantep Basketbol 4'üncü galibiyetini elde ederken, konuk Bahçeşehir Koleji de 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya konuk Bahçeşehir Koleji hızlı başladı. İlk 5 dakikada rakibine 9 sayı farkla üstünlük sağlayan konuk ekip ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü yitirdi. Ev sahibi ekip James ve Tomas’ın sayılarıyla farkı kapatarak öne geçti. Bu periyot 15-13 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

2’nci periyotta ev sahibi takım oyuna ağırlığını koyarak kontrolü eline aldı. Jekiri ve McKissic’in attığı sayılarla farkı açan Gaziantep Basketbol bu periyotu 36-23 önde kapattı.

3’üncü periyotta Gaziantep Basketbol farkı korumak için büyük çaba harcadı. Bahçeşehir Koleji Marcus ve Andy’nin sayılarıyla farkı kapatmak istedi. Bu periyot 51-41 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük çekişme yaşandı. Her iki takımında sayı üretmekte zorlanırken, Gaziantep Basketbol rakibini 65-63 ü mağlup etmeyi başardı.

FOTOĞRAFLI