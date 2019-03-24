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Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 65-66

Mustafa KANLI / GAZİANTEP () SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2), Vasiliauskas (12), Jelovac (9) Tomas (15), McKissic (8), Jekiri (18), Canğur (1) ANADOLU EFES: Larkin...

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 65-66

Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik
GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2), Vasiliauskas (12), Jelovac (9) Tomas (15), McKissic (8), Jekiri (18), Canğur (1)
ANADOLU EFES: Larkin (8), Beaubois (10), Sertaç (11), Dunston (6), Simon (9), Yiğitcan (5), Doğuş (3), Ahmet (14)
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 25-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23’üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes’i 66-65 mağlup etti.
Karşılaşmaya iki takımında dengeli oyunuyla başladı. Ev sahibi ekip Jekiri'nin sayılarıyla beraberliği koruyan Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ise Dunston’un atışlarıyla etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 15-15 berabere tamamlandı.
2'nci periyotta konuk ekip etkili oldu. Anadolu Efes, pota altında aldığı sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Gaziantep Basketbol ise McKissic’in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 39-25 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da Anadolu Efes etkili oyunuyla aradaki farkı korumaya devam etti. Ev sahibi ekip Tomas’ın sayılarıyla oyuna tutundu. Bu periyot 57-43 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol’un baskılı oyunuyla son dakikalarda skoru eşitlemesine rağmen öne geçemedi. Konuk takım bu periyotta kuvvetli savunma yaptı Ahmet’in sayılarıyla bulduğu sayılarla karşılaşma 66-65 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı.

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