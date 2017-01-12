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Gaziantep Arena Stadı açılıyor

GAZİANTEP'te 158 bin 883 metrekarelik alana inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadı, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un pazar günü 16.00'da Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma ile açılacak. Başbakanlık...

Gaziantep Arena Stadı açılıyor
GAZİANTEP'te 158 bin 883 metrekarelik alana inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadı, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un pazar günü 16.00'da Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma ile açılacak.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3,5 yıl önce Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 158 bin 883 metrekarelik araziye temeli atılan stadın inşası tamamlandı. Koltukları monte edilen kale direkleri yerleştirilen fileleri asılan stadın çimleri de serildi. Bin 363 araç kapasiteli otoparka sahip stadın çevre düzenlemesi ile yakınından geçen yolların alt ve üst yapı çalışmaları da tamamlandı. Stadın dış cephesi, kullanılan malzeme nedeniyle her açıdan Gaziantepspor'un renkleri olan siyah ve kırmızı şeklinde görülüyor. Stadyum Gaziantepspor'un pazar günü saat 16.00'da Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma ile açılacak. Gaziantepspor yönetimi tarafından açılışa özel 18 yaş altı herkese ücretsiz Passolig kartı verileceği ve karşılaşmayı izleyen herkese Gaziantepspor forması hediye edileceği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından da kentin belirli noktalarından Pazar günü stadyuma ücretsiz servis kaldırılacağı açıklandı.

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