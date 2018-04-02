Gary Medel korkuttu

Olgucan KALKAN - İSTANBUL /

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Medel'in sakatlanma anı

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Detaylar

FOTOĞRAFLI