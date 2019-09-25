banner314

banner325

Son Dakika

Gary Browne, Darüşşakafa Tekfen'de

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolo oyuncu Gary Browne ile anlaştığını duyurdu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Darüşşakafa Tekfen kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Yeşil-siyahlı ekip,...

SPOR 25.09.2019, 16:13
Gary Browne, Darüşşakafa Tekfen'de
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolo oyuncu Gary Browne ile anlaştığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Darüşşakafa Tekfen kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Yeşil-siyahlı ekip, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne'yi kadrosuna kattığını belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yılı İsrail Ligi ekiplerinden İroni Nes Ziona takımı formasını giyerken yaz aylarında Çin'de düzenlenen Basketbol Dünya Kupası'nda da Porto Riko milli takım formasını terletti.
Browne, geçtiğimiz sezon İsrail liginde 14.0 sayı, 4.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1