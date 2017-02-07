Garanti Koza Sofya Open başladı

Faik GÜRSES / SOFYA, () - Bu yıl ikincisi düzenlenecek Garanti Koza Sofya Open ATP 250 tenis turnuvası, ilk yılında olduğu gibi olağanüstü bir kalabalık karşısında yapılan açılış partisi ile start aldı.

Marinela Hotel'in Efe Salonu'nda yapılan açılışa, yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılması Garanti Koza'nın Türkiye'de yarattığı spor değerinin benzerini Bulgaristan'da da yarattığını göstermeye yetti. Üstelik organizasyona Türkiye'den katılan 35 gazeteci de turnuvanın daha ilk yıllarda nasıl bir sosyal, toplumsal bir değere ulaştığının kanıtıydı. Garanti Koza'nın 2005 yılında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü kapatarak dünyaca ünlü Venüs Williams'ı Avrupa'dan Asya'ya tenis oynatarak başlatılan dünya vizyonu Bulgaristan'da da aynı şekilde devam ediyor. Günümüzde sosyal ve spor ilişkileriyle ülkeleri ve o ülkelerde yaşayan insanları birbirine yaklaştırmanın dünya barışı için ne kadar önemli olduğu gerçeği üzerinde çok önemli bir girişimdir Garantikoza Sofya Open Tenis Turnuvası. Ve yetişmiş insan kalitesine katkı sağlamak adına tenis sporuna dünya platformu üzerinden bakarak katkı sağlamayı amaçlıyor. Londra'da yapılan sezon sonu turnuvasına yaptığı ana sponsorluk da bunun en önemli parçasıdır. Bu girişimler Türk girişimcisine Avrupa ve dünyanın kapılarını açarken aynı vizyoner bakışla Türk tenisçisine de dünyaya açılmak için bir sıçrama tahtası oluyor.

Turnuvanın açılış partisine Bulgaristan Basbakanı Ognyan Gerdjikov, Avustralya Açık'ta tarihi finalin iki ismi Federer ve Nadal'ın ardından en çok konuşulan isim Bulgar Grigor Dimitrov'un katılması salonda adeta bir izdiham yarattı.

Dimitrov önemli sayıda Türk gazeteci ve Türk vatandaşların da bulunduğu Bulgaristan'in gerek devlet gerekse iş dünyasından katılan 3 bin 500 kişilik özel davetliler karşısında yaptığı konuşma ile salondakilere önemli anlar yaşattı.

Dimitrov konuşmasında evinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, açılış partisi kalabalığını kortlarda da görmeyi umduğunu ve daha önce boyle bir ATP organizasyonu görmediğini söyledi.

Turnuvaya dünya sıralamasında üst sıralarda yer bulan ve yılın ilk Grand Slam'ı Avustarlya Açık'ta yüksek performans sergileyerek dikkat çeken isimlerin adı da vardı. Nadal'a 4.5 saat süren müthiş bir mücadele sonunda yarı finalde elenmesine rağmen Avustralya Açık'ta en fazla ses getiren Dimitrov'un yanında, Avusturyalı Dominic Tiem, Belçikalı Davit Gofen, geçen yılın şampiyonu İspanyol R. Bautista Agut gibi önemli isimler katılıyor.

Türkiye'den milli tenisçi Cem İlkel hem teklerde, hem de yine Türk milli takımından Tuna Altuna ile çiftlerde mücadele edecek.

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