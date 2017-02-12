Garanti Koza Sofya Açık Turnuvanın tekler finalinde Bulgar tenisçi Dimitrov, şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Belçikalı David Goffin'i 2-0 yenen Bulgar Grigor Dimitrov, şampiyon oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Armeec Arena'da oynanan turnuvanın tekler finalinde, dünya sıralamasında 11'incilikte yer alan Goffin ile dünya 13 numarası Dimitrov karşılaştı. Dimitrov, bir saat 38 dakika süren karşılaşmayı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.