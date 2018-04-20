Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Galip Güzel: "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"

Aytekin KALENDER / RİZE,() Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluk iddasını sürdüren Çaykur Rizespor’da başarılı orta saha oyuncusu Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi. Lig’de...

Galip Güzel: "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"

Aytekin KALENDER / RİZE,()

Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluk iddasını sürdüren Çaykur Rizespor’da başarılı orta saha oyuncusu Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi.
Lig’de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Ümraniyespor’un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor’da pazar günü oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşil-Mavililer zorlu Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yaptığı antremanla devam etti.
Çaykur Rizespor’un devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtti. Galip, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini kaydeden Galip Güzel, "Takıma devre arası katıldım ve kısa sürede uyum sağladım. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olduğumuzu düşünüyorum.  Kalan 3 haftada da bu avantajı koruyup yeniden Süper Lig’e yükselmek istiyoruz. İlk senemde burada kazanacağım şampiyonluğun benim için anlamı büyük olacaktır. Elimizden gelen mücadeleyi son 3 haftada sahaya yansıtacağız. Giresunspor maçında taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz"

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314