Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...

Galatasaray,Vissel Kobe ile anlaştı Alman yıldız Podolski sezon sonu gidiyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () - LUKAS Podolski'nin Japon Kulübü Vissel Kobe'ye transferi resmiyet kazanıyor. Vissel Kobe'nin Başkanı Kenichi Tanaka bugün İstanbul'a geldi ve Sarı Kırmızılı kulüple pazarlığa başladı. Kenichi Tanaka...

Galatasaray,Vissel Kobe ile anlaştı Alman yıldız Podolski sezon sonu gidiyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () - LUKAS Podolski'nin Japon Kulübü Vissel Kobe'ye transferi resmiyet kazanıyor.

Vissel Kobe'nin Başkanı Kenichi Tanaka bugün İstanbul'a geldi ve Sarı Kırmızılı kulüple pazarlığa başladı. Kenichi Tanaka ile görüşmeyi yürüten Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek Alman yıldızın transferi için anlaşmaya varmış durumda.

Bu transfer sonucu Lukas Podolski sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacak ve Türkiye Süper Ligi'nin bitimi ile birlikte Vissel Kobe formasını giymek üzere Japonya'ya gidecek. Galatasaray bu transferden 2,5 milyon Euro bonservis geliri elde ederken, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski için 6 milyon euro tasarruf sağlamış olacak. Transferin detayları masaya yatırılırken, resmi imzanın bu hafta içerisinde atılması bekleniyor. Podolski'nin ise bu transferden yılda 5 milyon euro kazanacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.