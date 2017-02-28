Galatasaray,Vissel Kobe ile anlaştı Alman yıldız Podolski sezon sonu gidiyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul () - LUKAS Podolski'nin Japon Kulübü Vissel Kobe'ye transferi resmiyet kazanıyor.

Vissel Kobe'nin Başkanı Kenichi Tanaka bugün İstanbul'a geldi ve Sarı Kırmızılı kulüple pazarlığa başladı. Kenichi Tanaka ile görüşmeyi yürüten Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek Alman yıldızın transferi için anlaşmaya varmış durumda.

Bu transfer sonucu Lukas Podolski sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacak ve Türkiye Süper Ligi'nin bitimi ile birlikte Vissel Kobe formasını giymek üzere Japonya'ya gidecek. Galatasaray bu transferden 2,5 milyon Euro bonservis geliri elde ederken, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski için 6 milyon euro tasarruf sağlamış olacak. Transferin detayları masaya yatırılırken, resmi imzanın bu hafta içerisinde atılması bekleniyor. Podolski'nin ise bu transferden yılda 5 milyon euro kazanacağı bildirildi.