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Galatasaraylı yönetici Nazifoğlu: "Şansızlık eseri yediğimiz golle mağlup olduk"

 Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Nazifoğlu, müsabakada şansız bir gol yediklerini ifade ederek, "Oyun kitlenmişti, beraberliğe...

Galatasaraylı yönetici Nazifoğlu: "Şansızlık eseri yediğimiz golle mağlup olduk"

 Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Nazifoğlu, müsabakada şansız bir gol yediklerini ifade ederek, "Oyun kitlenmişti, beraberliğe gidiyordu. Şansızlık eseri yediğimiz

golle mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk şansımız çok azaldı. Beşiktaş çok daha daha avantajlı" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı yönetici, Jan Olde Riekerink'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor'dan memnun olduğunu ifade ederek, "Teknik direktör değişikliğinin bizi 2-3 hafta geriye götüreceğini söylemiştim. Hocamızdan çok memnunuz. Çok pozitif ve enerjik bir hocamız var. Bir uyum süresi olacaktır, bunu bekliyorduk. Gördüğünüz gibi direncimiz biraz daha arttı. Daha fazla mücadele ediyoruz ancak organizasyonda hala problemimiz var" dedi.

Derbi maçta Yasin Öztekin'in Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Levent Nazifoğlu, "Yüzde 100 penaltı. Kontrolsüz bir hareket var. Beşiktaşlı futbolcular da penaltı olduğunu gördüler ama hakem görmedi. Bu her hafta olan bir şey. Artık bu tür şeylere alışmamız lazım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nazifoğlu'nun açıklamaları

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

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