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Galatasaraylı taraftarların Falcao bekleyişi sürüyor
Galatasaraylı taraftarlar, Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao'yu bekleyişini sürdürüyor. Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor....
SPOR 01.09.2019, 17:39
Galatasaraylı taraftarlar, Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao'yu bekleyişini sürdürüyor.
Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Falcao transferinin bitmesini aylardır büyük bir heyecanla bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yakın bir noktada polis kontrolü eşliğinde bekleyişini sürdürüyor. Falcao için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kolombiyalı golcüyü taşıyan uçağının inmesini sabırsızlıkla bekliyor. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede Falcao'yu bekleyen kalabalık her geçen dakika artıyor.
Taraftarlar ayrıca bekleyiş sırasında başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim adına da tezahüratlarda bulundu.
Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Falcao transferinin bitmesini aylardır büyük bir heyecanla bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yakın bir noktada polis kontrolü eşliğinde bekleyişini sürdürüyor. Falcao için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kolombiyalı golcüyü taşıyan uçağının inmesini sabırsızlıkla bekliyor. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede Falcao'yu bekleyen kalabalık her geçen dakika artıyor.
Taraftarlar ayrıca bekleyiş sırasında başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim adına da tezahüratlarda bulundu.
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