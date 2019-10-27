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Galatasaraylı taraftarlar derbi öncesi Taksim'de toplanıyor
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş derbisi için İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Gezi Parkı çevresinde toplanmaya başladı. Saat...
SPOR 27.10.2019, 15:55
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()
Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş derbisi için İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Gezi Parkı çevresinde toplanmaya başladı.
Saat 15.00'te Taksim'de toplanan sarı kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Gümüşsuyu'ndan polis kontrolünde yürüyerek Vodafone Park'a hareket etmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan görüntüler
- Kontrol noktasından geçişler
- Güvenlik önlemlerinden detaylar
- Detaylar
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