Galatasaraylı Serdar Aziz: "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,()

Galatasaraylı defans oyuncusu Serdar Aziz, 45+1'inci dakikada Mensah ile girdiği ikili mücadelede sonrası Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi.

Maçın 2'nci yarısında sakatlığı nedeniyle oyununa devam edemeyen ve yerini Eren Derdiyok'a bırakan Serdar Aziz, ilk yarının uzatma dakiklarında verilen penaltı kararı için şunları söyledi:

"Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım. Son durumum yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak."