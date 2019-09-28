Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, iyi oynadıklarını ve daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ise mücadelenin adil bir sonuçla tamamlandığını belirterek, "Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbide sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da futbolcular Christian Luyindama ve Ryan Babel maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

LUYINDAMA: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirten Luyindama,

"Hedefimiz 3 puandı ama futbolda her zaman üç sonuç vardır; kazanırsınız, kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız, biz bugün berabere kaldık. Biz yolumuza devam ediyoruz, defansif anlamda gol yemedik, sonraki maçlara bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

BABEL: ADİL BİR SONUÇ OLDU

Derbilerde gol pozisyonu yakaladıkları zaman bunu değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Babel, "Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin herkes bilincindeydi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ancak derbilerde böyle gol pozisyonlarını değerlendirmeniz gerekiyor. Defansif olarak ise iyi olduğumuzu düşünüyorum, gol yemedik. Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" dedi.