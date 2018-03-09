Galatasaraylı Muslera: Tek hedefimiz Mayıs'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak

Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Fernando, pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, "Tek hedefimiz Mayıs'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak" derken "Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı Mayıs'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor" dedi.



Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgu yaparak, "Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Fernando da, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Ben de sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.