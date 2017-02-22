Galatasaraylı kaleci Muslera: "Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor"

"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum"

"Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi ile birlikte 188. lig maçına çıkacak. Nando böylece, Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Zoran Simoviç'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek.

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki GSSTore'da gerçekleştirilen özel röportajda GSTV'nin derbiye yönelik sorularını yanıtladı.

Nando'nun yanıtları şöyle:

"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum. 3 hafta kadar önce kulüp tarafından bu konu hakkında bilgilendirilmiştim. Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım.

İlk geldiğimde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü bu futbol; her an her şey olabiliyor. Yıllar geçti. Galatasaray formasıyla elde edilen başarılar sonrası bu noktaya geldik. Daha çok oynamak istiyorum. Ki böylece bu rekor bir daha kırılmasın.

Galatasaray benim evim, ailem. Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Galatasaray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbola başladığım kulüpte tamamlamak istiyorum. Şimdilik planlarım bu yönde...

Zoran Simoviç'in rekoru kolay kırılacak bir rekor değil. Demek ki çok önemli işler yapmış. Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum: Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir! Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ama uzun yıllar sürmesini isterim. Rekoru kendi elimde bulundurmak beni çok mutlu edecektir.

Önemli bir maç bizi bekliyor. Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması için ve yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor."

İSTANBUL / (fotoğraflı)