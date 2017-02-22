Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

Galatasaraylı kaleci Muslera: "Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor"

"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum" "Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum" Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi ile birlikte 188. lig maçına çıkacak. Nando böylece, Sarı-kırmızılıların...

Galatasaraylı kaleci Muslera: "Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor"

"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum"

"Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi ile birlikte 188. lig maçına çıkacak. Nando böylece, Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Zoran Simoviç'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek.

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki GSSTore'da gerçekleştirilen özel röportajda GSTV'nin derbiye yönelik sorularını yanıtladı.

Nando'nun yanıtları şöyle:

"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum. 3 hafta kadar önce kulüp tarafından bu konu hakkında bilgilendirilmiştim. Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım.

İlk geldiğimde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü bu futbol; her an her şey olabiliyor. Yıllar geçti. Galatasaray formasıyla elde edilen başarılar sonrası bu noktaya geldik. Daha çok oynamak istiyorum. Ki böylece bu rekor bir daha kırılmasın.

Galatasaray benim evim, ailem. Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Galatasaray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbola başladığım kulüpte tamamlamak istiyorum. Şimdilik planlarım bu yönde...

Zoran Simoviç'in rekoru kolay kırılacak bir rekor değil. Demek ki çok önemli işler yapmış. Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum: Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir! Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ama uzun yıllar sürmesini isterim. Rekoru kendi elimde bulundurmak beni çok mutlu edecektir.

Önemli bir maç bizi bekliyor. Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması için ve yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor."

İSTANBUL / (fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.