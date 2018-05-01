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Galatasaraylı Gomis’ten kanser hastası Nuri’ye anlamlı mesaj

Murat KÜÇÜK/BOLU,() Galatasaray'ın yıldız forveti Batefembi Gomis, çektiği video ile Bolu'da tedavi gören kanser hastası 22 yaşındaki Nuri Biçer'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Ultraslan Bolu İl Temsilciği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi...

Galatasaraylı Gomis’ten kanser hastası Nuri’ye anlamlı mesaj

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Galatasaray'ın yıldız forveti Batefembi Gomis, çektiği video ile Bolu'da tedavi gören kanser hastası 22 yaşındaki Nuri Biçer'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Ultraslan Bolu İl Temsilciği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif servisinde tedavi gören nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer'i ziyaret etti. Taraftar grubu Galatasaray'ın yıldız forveti Batefembi Gomis ile irtibata geçerek, kanser hastası gence moral olması için görüntülü mesaj göndermesini istedi. Gomis de taraftar grubunun isteğini yerine getirerek çektiği videoda Nuri Biçer'e, "Geçmiş olsun Nuri seni seviyorum" dedi. 
Nuri Biçer de Gomis'in mesajını, "Teşekkür ederim Gomis. Penaltıyı kaçırdın ama üzülme. İnşallah şampiyon olacağız" diyerek cevapladı. 
Taraftar grubu, aynı hastanede kas hastalığı tedavisi gören Galatasaray taraftarı Mertcan Özer'i de ziyaret ederek 21'nci yaş gününü kutladı. Ailelerin de yer aldığı ziyaretlerde heyecanlı ve mutlu anlar yaşandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gomis'in mesajı
-Nuri Biçer'in cevabı


 

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