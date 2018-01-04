Galatasaraylı futbolcu Ndiaye: "Muhteşem bir takımın formasını giyiyorum"

"Ben bir aslanım!"

"Rakip takımın kalesine yakın oynamayı seviyorum"

"Fatih Terim ile geleceğin iyi olacağını düşünüyorum"

İSTANBUL,()

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli oyuncusu Papa Alioune Ndiaye, kulüp dergisinin 173'üncü sayısına konuştu.

Unutamadığı maç olarak 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Senegal-Fransa karşılaşmasını dün gibi hatırladığı söyleyen Ndiaye, "Hayatımın sonuna kadar aklıma kazınmış bir maç olarak kalacaktır. O maçta büyük ağabeylerimi taraftar olarak izleme şansına eriştim ve bugünse aynı takımda oynuyorum. Benim için büyük bir mutluluk. Ayrıca onlar gibi Dünya Kupası'na katılacağım. Ne diyebilirim ki, çok sevinçliyim" diye konuştu.

Senegalli futbolcuların genellikle Avrupa sahnesine Fransa'da çıkmasına rağmen Norveç'in Bodo takımıyla yıldızı parlayan Ndiaye, "Norveç'in benim için iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Aslında çok fazla tercihim yoktu. Yani Fransa'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya veya Norveç'e gidiyim mi diye düşünmekten çok başlangıç yapmak önemliydi benim için. Bir çıkış noktası bulmam gerekiyordu. Avrupa'da bir ülkede oynayacaktım ve gerisi benim oyunuma bağlı olacaktı. Yani iyi oynarsam takımlar beni fark edecekti. Allah'a şükürler olsun Norveç'te çok iyi bir 3.5 sene geçirdim ve sonunda Türkiye'ye geldim. Norveç ise düşündüğümden daha soğuktu. Şubat ayında oraya gittim ve Norveç'in en kuzeyinde oynuyordum. O bölge aşırı soğuktu. Ancak kafamda iyi hazırlanmıştım. Dolayısıyla oraya çabuk uyum sağladım" ifadelerini kullandı.

Zaman buldukça doğduğu şehir olan Dakar'a gittiğini belirten Badou, "Aralarda imkan oldukça Dakar'a gidiyorum. Her gidişimde yanımda aldığım formalardan götürüyorum. Ancak yeterli olmuyor. Dakar'daki herkes Galatasaray'ı destekliyor diyebilirim" açıklamasını yaptı.

"MUHTEŞEM BİR TAKIMIN FORMASINI GİYİYORUM"

Osmanlıspor'a transferinden hemen sonra ilk kez Galatasaray karşılaşmasında forma giyen Ndiaye, "Osmanlıspor'a transfer oldum ve iki gün sonra Galatasaray'a karşı maça çıktım. Hızlı bir öğrenme oldu benim için. Çok hızlı bir şekilde ne kadar büyük bir takım olduğunu daha iyi anladım. Stadı, atmosferi, değerleri, tarihi çok büyük olan bir kulüple karşı karşıyaydık. Ve şimdi bu muhteşem takımın formasını giyiyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a transferi gerçekleştikten sonra taraftarla arasında bir bağ oluştuğunu dile getiren Badou, "Nasıl oldu bilmiyorum ancak doğal bir olayın sonucu gibi ortaya çıktı. Ancak aramızdaki bağ mükemmel oldu. Halen çok güçlü şekilde devam ediyor. Olması gereken buymuş ve öyle de oldu" diye konuştu.

Norveç'te kendisi için şarkılar yapıldığı ve Galatasaray taraftarının da kendisi için beste yaptığı hatırlatıldığında Ndiaye, "Galatasaray taraftarının yapmış olduğu şarkı çok güzel. Yeğenlerim bile evde bu şarkıyı söylüyorlar. Bu duyguyu saf mutluluk olarak nitelendirebilirim. Tribünler söyledikçe çok büyük keyif alıyorum. Norveç'te olan şarkıyı da hatırlıyorum. "Badou Badou what you gonna do, what you gonna do" diye bir şarkıları vardı. Halen de telefonuma kayıtlı" dedi.

"RAKİP TAKIMIN KALESİNE YAKIN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Sahada kendisini en iyi hissettiği yerin rakip kaleye yakın bölgeler olduğunu söyleyen Badou, "Her zaman söylediğim gibi eğer numaralar üzerinden belirtirsem 6, 8 veya 10 numaralı pozisyonda oynayabilirim. 8 numara olarak da oynamayı seviyorum. Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Ancak burada önemli olan hocamın kararı... Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Tabii rakip takımın kalesine yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İLE GELECEĞİN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Terim'in futbol tarzı hakkında da konuşan Ndiaye, "Fatih Hoca'yı hepimiz önceden tanıyor ve biliyorduk. Bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi. Açıkçası geleceğin çok iyi olacağını düşüyorum" açıklamasını yaptı.

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Japonya, Kolombiya ve Polonya ile aynı grupta mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nda da yer alacak Badou, " Dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Favori yok gibi... Tüm takımlar aynı güçte. Bizim kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. İyi bir turnuva çıkaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesine çok bağlı olduğunu söyleyen Badou, futbol sonrası hayatı hakkında şöyle konuştu:

"Söylediğim gibi aile kavramına çok bağlıyım. Farklı ilgi alanları ve meslekleri olan insanlardan oluşan bir ailem var. Bu durum çeşitlilik yaratıyor. İleride hep birlikte bir araya gelir ve iyi bir iş ortaya çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın!"

"Badou" ismini annesi tarafından verdiğini söyleten Ndiaye, "Aslında gerçek ismim Papa Alioune ama kendi ülkemde Alioune ismindeki kişilere Badou denir. Badou'nun bir anlamı yok. Fakat Ndiaye ismi çok şey ifade eder. Mesela çocukken herhangi bir nedenden dolayı ağladığımda "Sen bir Ndiaye'sin ağlamaman gerekiyor" derlerdi. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye'yim, yani bir aslanım" açıklamasını yaptı.

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