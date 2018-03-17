Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Galatasaraylı Fernando: "Buradan galibiyet çıkarabilirdik"

"Ciddi bir durum yok" İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, yayıncı kuruluşa konuştu. Ülker Stadyumu'ndaki...

Galatasaraylı Fernando: "Buradan galibiyet çıkarabilirdik"

"Ciddi bir durum yok"

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, yayıncı kuruluşa konuştu.
Ülker Stadyumu'ndaki ambiyansı bilerek geldiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Bugün inanarak geldik, galibiyet çıkarabildik. Ama beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.
"CİDDİ BİR DURUM YOK"
Sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fernando, "Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314