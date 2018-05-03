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Galatasaraylı Denayer: "Tek yapmamız gereken konsantre olmak"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray'ın savunma oyuncusu Jason Denayer, "Tek yapmamız gereken son 3 maça çok iyi biçimde konsantre olmamız" dedi. Denayer, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi...

Galatasaraylı Denayer: "Tek yapmamız gereken konsantre olmak"

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Jason Denayer, "Tek yapmamız gereken son 3 maça çok iyi biçimde konsantre olmamız" dedi.
Denayer, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Belçikalı oyuncu ligde kalan maçlar için, "Önümüzdeki 3 haftada oynayacağımız karşılaşmalar zor olacak ama Başakşehir ve Beşiktaş karşısındaki gibi oynarsak sorun çıkmayacaktır. Tek yapmamız gereken son 3 maça çok iyi biçimde konsantre olmamız" diye konuştu.
Gelecek sezon için kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine sadece bu sezonu düşündüğünü söyleyen Denayer, "Galatasaray'dan bir teklif gelirse 'neden olmasın' diyorum" diyerek yanıtladı.
Jason Denayer ihtiyaç duyulması halinde bekte oynar mısın sorusuna ise, "Takımı hocamız oluşturuyor. Hocamız neyi takdir ederse o görevde oynarım. Çünkü bizler hangi görev verilirse o görevi yerine getirmekle yükümlüyüz" yanıtını verdi.
Belçikalı oyuncu, Fatih Terim hakkında da, "Fatih Hoca çok deneyimli ve ne yaptığını bilen biri. Saha içi ve dışında bizimle ilgileniyor. Bunlar bizim için avantaj. Kendisiyle çalışmaktan keyif alıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
 Denayer'in açıklamaları

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