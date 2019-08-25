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Galatasaraylı damat, gelin arabasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdı
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı olan damat Yasin Tan, gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao da' yazdırdı. Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi....
SPOR 25.08.2019, 15:36
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı olan damat Yasin Tan, gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao da' yazdırdı.
Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi. Ancak Yasin Tan, taraftarı olduğu Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu da unutmadı. Gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdırdı.
Damat Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao’ya kavuşup, muradına erer" dedi.
Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi. Ancak Yasin Tan, taraftarı olduğu Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu da unutmadı. Gelin arabasının arkasına 'Kızı aldık sıra Falcao'da' yazdırdı.
Damat Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao’ya kavuşup, muradına erer" dedi.
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