Galatasaray yöneticisi Nazifoğlu'ndan önemli açıklamalar

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, basınla sohbet toplantısı yaptı.

Önemli açıklamalarda bulunan Nazifoğlu'nun öne çıkan sözleri şöyle;

-Kalecilerin normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Onlarda fiziksel bir düşme olmayacak. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk Gönen mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor.

-İki transfer Atiker Konyaspor maçına yetişecek. Kampa yetişmesini bekliyorduk ama son anda fiyatta düşmeler olacakken gerçekleşmedi. Biz de en uygun şekilde almaya çalışıyoruz. PAOK herhalde bitti. Sanırım bugün açıklanacak.

-Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen stoper Victor Hugo ile ilgili "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif bir kaç stoper var. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj. Garry Rodrigues'i ise izleme ekibimiz buldu. Sonra hocamız da beğendi. Ben de kendisini izledim. Sağ ayaklı bir futbolcu.

-Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon avro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var. Hugo ise olmuş.

-Eto'o ve Mehmet Ekici'yi hiç istemedik. Mehmet'in babası bize geldi ama biz ilgilenmedik. Sinan Gümüş ile takas yapmak istediler. Biz Sinan'ı vermek istemedik.

-Bruma ile kontrat uzatmayı düşünüyoruz. Ara transferi yaptıktan sonra ne kadar bütçe açığımız olduğuna bağlı. Finansal fair play kriterleri gereği, artık 100-200 bin avroları bile hesap ediyoruz. Bir futbolcu Premier Lig'de oynamak ister. Önceki gün Bruma ile konuştuk ve 2 saat toplantı yaptık. Burada da kalmayı çok istiyor. Şimdi 1 milyon 100 bin avro alıyor. Şimdi düşük kaldı.

-Podolski'nin durumuyla ilgili bir gelişme yok. Çin'den istiyorlar. Şu an hiçbir konuda problem yok. İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncuyu satmak istemiyoruz. Oyuncunun gitmek ister gibi hali var. Öyle bir şey olursa forvet arayışımız var. Türkiye'de transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi yollamayız. Bir Eren'e kalırız ki bir sakatlık olduğunda ne yaparız. Transferi bir hafta içinde oldu oldu, yoksa gerçekleşmez.

-Yasin Öztekin'e kapı kapanmadı. Onun cezası süreli. İstanbul'a döndükten sonra yönetim kuruluyla durumuna bakacağız. Yasin'in söylediği onu tahrik etmişler. O da kendini tutamamış. Para cezası henüz belli değil. Önümüzdeki hafta netleşecek.

-Chedjou kadro dışı. Gönderilecek. Yurt dışından teklif var. Para almadan vereceğiz. Kalan parasını vermeyeceğiz. Öyle gidecek. Chedjou da gittikten sonra baya açığımız olacak. Chedjou'nun aldığı 3 maç cezadan dolayı aldığı ağır bir para cezası var. Afrika Uluslar Kupası'na gitmediği halde gitti havası yaratarak, kampa gelmedi. Sabote etmeyi hiçbir futbolcuya kondurmam ama ciddiyetsizliğine inanıyorum. 'Bilerek, takımı mağlup ettireyim' dememiştir ama bir ciddiyet eksikliği oluştu.

-Tazminatlara çok para vermedik. Eski kontratları temizlemeye çalışacağız. Yarısını vererek yolluyoruz. Kalsalardı, iki misli maliyetleri olacaktı. Faydaları yok, bir de negatif enerji veriyorlar.

-Sneijder'in gitmesine sıcak bakmıyoruz. Teklif var ama Sneijder sıcak bakmıyor, biz de sıcak bakmıyoruz. Selçuk İnan ile birbirimize güvenimiz tam. Kendisi Çin'den teklif almadı. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Biz de ondan memnunuz. Sabri Sarıoğlu, çok iyi bir Galatasaraylı. Bugüne kadar bize en ufak bir problem çıkartmadı. Ben Sabri'den memnunum.

-Sezonun ikinci yarısı için Selçuk İnan'dan çok umutluyum. Çalışmalarında çok istekli. Tolga Ciğerci'nin ayağının altında bir kas yırtığı var. Bunun tekrarlamaması için 6 ile 8 hafta arasında dinlenmesi lazım. O arada da problemsiz dönem geçirdik. Tolga'yı bilerek dinlendirdik.

-Şampiyonluk için Galatasaray bir numaralı favori diyemem. Dört tane eşit şanslarda favori takım var. Galatasaray da onlardan biri.

"BU SENEYİ RİEKERİNK İLE BİTİRECEĞİZ"

Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi.

-Suudi Arabistan'ın El İttifak takımıyla yapacakları maçın yeni bir pazara girmenin kapısını açacağını belirten Nazifoğlu, "Önemli bir para kazanıyoruz ama Suudi Arabistan pazarına girerek, yeni sponsorluk çalışmaları olacak. Onun için önemli bir karşılaşma. Sermaye artık Asya'ya doğru kayıyor. Çin ile de çok ilgileniyoruz. Önümüzdeki sene bir hazırlık kampı yapma ihtimalimiz var."

-Galatasaray adına konuşmam gerektiği zaman konuşacağım. PFDK'dan 9 maç ceza aldım. Bu ara girmeseydi, 13 maç olacaktı. Şanlıurfaspor'da bir oyuncu rakibine sert girdi, 3 maç ceza almış. Bana 13 maç vermeleri skandal. Fenerbahçeli yöneticiler de birçok soru sordu. Federasyon tarafından bunların cevaplanması lazım. Ben de merak ediyorum. O sorular doğru mu yanlış mı? Onların bir şekilde cevaplanıp kamuoyunun rahatlaması lazım. Yabancı hakemi istemem. Hakemlerin üstünde bir baskı var. Bir hakem yurt dışında iyi yönetip, Türkiye'de yönetemiyorsa ülkeden kaynaklı bir sorun var demektir. Hakemlerin üstünden baskıyı kaldırmak lazım.

-Kolbeinn'de talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin avroyu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı. Serdar'ın iki sakatlık geçirmesi büyük talihsizlik. Cavanda'yı az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi. Cavanda da çok şaşırdığımı söyleyemem. Josue'nin beklenilenin altında kalmasının nedeni süre veremememiz. Riekerinki gönderileceklerle ilgili bir liste vermedi ama Cavanda benim listemde olabilirdi.

-Serdar'ı 4,5 milyon avro artı 3 oyuncuya aldığımızı söylüyorlar. Aslında 4,5 milyon avro eksi 3 oyuncu olarak değerlendirmek lazım. Üç oyuncuyu göndererek 2 milyon 250 bin avroluk para tasarrufu yaptık. Serdar'ı 2 milyon 250 bin avroya aldık.

-Hamit'e verdiğimiz, geçen sezondan hak ettiği para. Bu seneden 5 kuruş para vermedik. Geçen sezon sakat olduğu için hak ettiği parayı 'ben bedava oynayayım ona sayalım' dedi. Geçen sezon Hamit ile yollarımızı ayırsak, 1 milyon 650 bin avroyu vermek zorundaydık. Hamit ile özel anlaşmamız var. Başka bir takıma giderse aldığı parayı Galatasaray alacak.

-Taraftar Türkiye'de her şeye çok etki etmeye başladı. Bu kadarı doğru değil. Şu ne der, bu ne der diye yöneticilik yapmaya çalışırsak, işin içinden çıkamayız. Herkes, yüzde 50 bir şeye hayır diyor. Herkesin ikna etmek mümkün değil. Bir hata yapacaksak kendi fikrimizle yapalım, bedelini de ödeyelim. Hem başkalarının fikriyle hareket edip, hem de bedel ödemek hoş olmuyor. O yüzden kendi görüşlerimizle hareket ediyoruz.

-Geçen seneki Galatasaray her zaman mahkum oynuyordu. Bu takım, geçen sezon Beşiktaş'tan 28, Fenerbahçe'den 23 puan gerideydi. Geçen seneden geri olduğumuzu kabul etmiyorum. Geçen sezon rakip bize baskı yapıyordu. Bizim takımda ilk 11'deoynayan 30 yaşın üstünde 7 futbolcu var. Kontratlar var. Şu anda yapılacak bir şey yok. Yolluyoruz yolluyoruz bitmiyor.

SERHAN TÜRK - ANTALYA /-