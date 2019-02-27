Galatasaray yenilgiye rağmen yarı finalde

Hatayspor - Galatasaray: 4-2

Hüseyin BOZOK / HATAY ()

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (xx), Önder Yılmaz (xx)

HATAYSPOR: Ömer (xx) - Yasin (xx), Soner (xx), Mehmet Tayfun (xxx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Nimaga xx), Selim (xx), Gökhan (xx), Dymtro (xx) (Dk. 45 Caner xxx), Mirkan (xx), Sadi (xx), Hamidou Maiga (xx) (Dk. 45 Diallo xx)

GALATASARAY: İsmail (xx) - Mariano (xx), Ahmet (xx), Selçuk (xxx), Sinan (xx), Donk (xx), Emre Akbaba (xx), Semih (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk. 65 Ömer x), Yunus (xx) (Dk. 83 Gökay x), Muğdat (xxx) (Dk. 76 Onyekuru x)

GOLLER: Dk. 58 (P) - Dk. 70 (P) Gökhan, Dk. 79 Mirkan, Dk. 84 (KK) İsmail (Hatayspor) - Dk. 21 Muğdat, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Yasin, Mehmet, Soner (Hatayspor) - Semih, Emre Akbaba (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı sahasında 2-0 kazandığı için yarı finale yükselen taraf oldu.

8'inci dakikada Hatayspor atağında Mehmet Tayfun’un sağ kanattan ortasına Mirkan’ın vuruşu direkten döndü.

21'inci dakikada Galatasaray atağında Selçuk’un pasında sol kanattan çizgiye inen Emre Taşdemir’in ceza sahası içine gönderdiği topu Muğdat düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Yapılan itirazlar sonrası VAR’a giden karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yaptığı değerlendirme sonrası golü verdi: 0-1.

52’nci dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan Emre Taşdemir'in yaptığı ortaya kafayla dokunan Emre Akbaba, ağları havalandırdı: 0-2.

58'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan, Emre Akbaba’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan topu penaltıdan ağlara gönderdi: 1-2.

70'inci dakikada Semih’in ceza sahası içerisinde Hataysporlu Mirkan’a yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan, topu ağlara yolladı: 2-2.

79'uncu dakikada Mariano’yu geçen Caner’in ortaladığı topa dokunan Mirkan, topu içeri çevirdi. İsmail Çipe'nin elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 3-2.

84'üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında Yasin, son çizgiye kadar götürdüğü topu ceza alanına ortaladı. Topu kontrol etmeye çalışan kaleci İsmail’in ellerinden kayan top filelerle buluştu. Önce aut çizgisini gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gittikten sonra golü verdi: 4-2

Karşılaşma Hatayspor’un 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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