Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Montrö'de

Serhan TÜRK / MONTRÖ () - Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etap kampını tamamladı ve Montrö'ye geçti.

Sarı kırmızılı kafile Montrö'de kalacağı otele yerleşirken, otelin kamp için oldukça uygun olduğu ve oyuncular ile teknik heyetin otelden fazlasıyla memnun kaldıkları gözlendi.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını 21 Temmuz'a kadar Montrö'de sürdürecek ve daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını burada devam ettirecek.

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- Otelden ve denizden detaylar