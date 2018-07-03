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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana açma germe...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,()

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana açma germe hareketleriyle başlandı. Daha sonra oyuncular, bireysel programların uygulandığı bir çalışma gerçekleştirdi. Devam eden bölümde ise dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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