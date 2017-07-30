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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gazeteciler, Galatasaray antrenmanını takip etmekte zorlandı Fernando ve Feghouli İstanbul'a geliyor Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Avusturya'nın Bad Waltersdor kasabasında...

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gazeteciler, Galatasaray antrenmanını takip etmekte zorlandı

Fernando ve Feghouli İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Avusturya'nın Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor'un, futbolcularla yaptığı toplantıyla başladı. Toplantının ardından koşu yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana
fiziksel çalışma ve ısınma hareketleriyle davam etti. Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Maçı sık sık durduran Igor Tudor oyuncularını uyardı. Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Galatasaraylı taraftarlar da takip etti.
GAZETECİLER, GALATASARAY ANTRENMANINI TAKİP ETMEKTE ZORLANDI
Basına açık olarak yapılan antrenmanda Tudor'un aldığı karar tepkilere yol açtı.
Basına ayrılan bölümün sahadan yaklaşık 200 metre uzakta oluşu, gazetecileri antrenmanı takip etmekte zorladı. Tudor'un bu kararı, antrenmanın yapıldığı sahada yarın maç oynanacağından dolayı, zeminin bozulmasını istemediği için aldığı öğrenildi.
FERNANDO VE FEGHOULİ İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Feghouli ve Fernando'nun, kulüpler arası anlaşma işlemlerinin sona ermesinin ardından 2 gün içerisinde imza atmak üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Antrenmandan detaylar
-Gazetecilerden görüntüler
-Oyuncuların antrenman sonrası sahadan çıkışı
-Oyuncuların taraftarlara imza vermesi
-Detaylar

SERHAN TÜRK - İSTANBUL, ()

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