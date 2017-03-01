Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi: 62-78

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Ruhi Nezini Soydan (xx), Orkun Yurtdaş (xx), Özge Şentürk (xx)

GALATASARAY: Pınar (x) 2, Traore (xx) 5, Cansu (x), Işıl (xxx) 20, Papova (xx) 11, Vitola (xx) 10, Jefferson (xx) 14

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (xx), Eldenbrink (xxx) 13, Robinson (xx) 8, Bahar (xx) 6, Holingsvorth (xx) 4, Bride (xxxx) 26, Vandersloot (xxx) 21

1. PERİYOT: 20-17

DEVRE: 33-37

3. PERİYOT: 48-58

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı 62-78 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından yarı finale çıkan dördüncü takım oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 20-17 kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi ikinci sette toparlanarak devreye 37-33 üstün girdi. Üçüncü periyot ve finalde de üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmayı kazanarak Beşiktaş’ın rakibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş müsabakası yarın aynı salonda oynanacak, maç saat 18.15’te start alacak