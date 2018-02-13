Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu; Galatasaray, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Antalyaspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 09.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."