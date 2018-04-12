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Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçı hiç bu kadar önemli olmamıştı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına girilirken 4 takım arasındaki yarış tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta Galatasaray'ın Ankara deplasmanında 3 puan yitirmesi ile Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna otururken...

Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçı hiç bu kadar önemli olmamıştı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına girilirken 4 takım arasındaki yarış tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta Galatasaray'ın Ankara deplasmanında 3 puan yitirmesi ile Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna otururken Beşiktaş ve Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaşmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanında karşı karşıya gelecek. Aynı hafta lider Medipol Başakşehir ise 2'nci sıradaki Galatasaray'a konuk olacak. Yarışı devam ettirmek için galibiyet dışında seçenekleri bulunmayan Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından, kendi maçları kadar Galatasaray - Medipol Başakşehirspor maçı da fazlasıyla önem taşıyor. Hatta iki takım da maçlarını kazandığı takdirde yıllardır oynanan Galatasaray-Başakşehir maçları içerisinde en önemlisi belki de bu haftaki karşılaşma olacak.
Beşiktaş, yarın akşam kazanırsa puanını 59, Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından galip gelmesi halinde puanını 57 yapacak ve pazar günü oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının sonucunu heyecanla bekleyecek. 
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını kazanmaları durumunda Galatasaray -Medipol Başakşehir maçının 3 ihtimaline göre oluşacak puan durumları şu şekilde olacak:
Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Galatasaray -M.Başakşehir berabere kalırsa

1. Medipol Başakşehir: 60 puan
2. Beşiktaş: 59 puan
3. Galatasaray: 58 puan
4. Fenerbahçe: 57 puan

Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Galatasaray Medipol Başakşehir'i yenerse
1. Galatasaray: 60 puan
2. Medipol Başakşehir: 59 puan
3. Beşiktaş: 59 puan
4. Fenerbahçe: 57 puan

Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Medipol Başakşehir Galatasaray'ı yenerse
1. Medipol Başakşehir: 62 puan
2. Beşiktaş: 59 puan
3. Galatasaray: 57 puan
4. Fenerbahçe: 57 puan
Yukardaki tabloda da görüldüğü gibi Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşması maçlarını kazanmaları halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe için hayati bir önem taşıyor. Her iki takım için en avantajlı skorun beraberlik olduğu, 2'nci seçeneğin ise Galatasaray'ın galip gelmesi olduğu açıkça net.

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