Galatasaray ve Fenerbahçe derbi için stada ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray kafilesi stada gelen ilk taraf olurken, Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkan Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı ekipten sonra stada geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler

-Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler

