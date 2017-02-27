Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri stada ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta derbisinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'ya geldi.

İlk olarak stada Galatasaray'ın otobüsü ulaşırken, daha sonra Beşiktaş giriş yaptı.

Ali Sami Yen Spor Komleksi Türk Telekom Arena'da saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Volkan Bayarslan dördüncü hakem olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaray'ın stada girişi

- Beşiktaş'ın stada girişi

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /