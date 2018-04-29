Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta derbisinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo