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Galatasaray ve Başkan Özbek'e PFDK'dan ceza

İSTANBUL () - PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantısında Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek'e ceza verdi. Alınan karar şöyle: GALATASARAY'A 100 BİN TL, ÖZBEK'E 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA...

Galatasaray ve Başkan Özbek'e PFDK'dan ceza

İSTANBUL () - PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantısında Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek'e ceza verdi. Alınan karar şöyle:

GALATASARAY'A 100 BİN TL, ÖZBEK'E 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI

"GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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