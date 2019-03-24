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Galatasaray, Ümraniyespor'u 3 - 2 yendi

Kasık adalesinde sertleşme oluşan Ahmet Çalık ve belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş, tedbir amaçlı olarak maçta yer almadı Yuto Nagatomo kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarını sürdürdü İSTANBUL / Galatasaray, Ziraat...

Galatasaray, Ümraniyespor'u 3 - 2 yendi

Kasık adalesinde sertleşme oluşan Ahmet Çalık ve belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş, tedbir amaçlı olarak maçta yer almadı

Yuto Nagatomo kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarını sürdürdü

İSTANBUL /

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda oynanan maçtan Muğdat Çelik (dk. 60), Ryan Donk (dk. 72) ve Selçuk İnan'ın (dk 74, p) golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Konuk takım Ümraniyespor'un golleri ise Serkan Göksu (dk. 28) ve Recep Aydın'dan (dk. 86, p) geldi.
Galatasaray'ın Ümraniyespor karşısındaki kadrosu şu şekilde oluştu:
İsmail Çipe (dk. 83 Batuhan Şen), Mariano, Selçuk İnan (dk. 78 Kaan Arslan), Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Reges, Semih Kaya, Recep Gül (dk. 46 Celil Yüksel), Marcao, Muğdat Çelik (dk 83. Ahmet Sivri).
Kasık adalesinde sertleşme oluşan Ahmet Çalık ve belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken, iki oyuncu da günü özel program dahilinde çalışarak tamamladı.
Yuto Nagatomo da, kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarını sürdürdü.
Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou'nun durumunun da, oyuncunun İstanbul'a dönmesinin ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi. 
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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