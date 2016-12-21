Galatasaray - Tuzlaspor: 2-1(Ziraat Türkiye Kupası)

İSTANBUL-
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Arkın Akgöl (Dk. 28 Serkan Ergün)
Galatasaray: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 65 Sneijder), De Jong, Sabri Sarıoğlu, Josue, Bruma, Eren Derdiyok
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Okan Duran, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş (Dk. 81 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 65 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 89 Oğuz Aksoy)
Goller: Dk. 68 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+1 Josue (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 75 Ozan Papaker (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bülent Uzun, Dk. 73 Doğan Ateş (Tuzlaspor)
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yendi.