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Galatasaray, Tunus'a gitti

İbrahim YILDIZ / İstanbul,() -  Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus Cumhuriyeti'nde yapacağı özel maç için bugün başkent Tunus'a gitti. Saat 15.00'te Tunus'a hareket eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih...

Galatasaray, Tunus'a gitti

İbrahim YILDIZ / İstanbul,() - 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus Cumhuriyeti'nde yapacağı özel maç için bugün başkent Tunus'a gitti.
Saat 15.00'te Tunus'a hareket eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, amcasını kaybeden Serdar Aziz'e bir günlük izin verirken Bafetimbi Gomis ile sakatlığı sebebiyle kampta yer alamayan Ozan Kabak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi bu akşam TSİ 20:30'da Rades Olimpiyat Stadı'nda çalışmalarını sürdürecek. 
Galatasaray, Tunus'taki tek hazırlık maçında Tunus Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile karşılaşacak. Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından 29 Temmuz Pazar günü TSİ 13:30'da Yunanistan'ın Atina kentine geçecek olan sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 
Sarı-kırmızılı takımın Tunus kampında yer alan oyuncuların isimleri şu şekilde: "Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takımın havalimanından görüntüsü
(FOTOĞRAFLI)

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