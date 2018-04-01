Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından

Fatih Terim: "Yüksek derecede pozisyon bulduk"

"Gomis'e çok inanıyorum"

"Selçuk için yapılan tezahürat beni çok mutlu etti"

"Taraftar böyle olunca, bizim alt edemediğimiz takım olmaz"

"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Rıza Çalımbay: "Galatasaray'a karşı böyle hatalar yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur"

"Gomis çok akıllı bir forvet"

"Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık"

"Olcay'a katılmıyorum"

"Bize yakışan sahada konuşmak"

Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Terim, Trabzonspor maçı için şöyle konuştu:

"Bu kime göre, neye göre. Ben aynı fikirde değilim böyle oynadıktan sonra. Oyun anlayışımı biliyorsunuz. Atak yapmayı ve ileride oynamayı seven bir yapım var. Bugün oyuncularıma parantez açmak istiyorum. Ne demek istediğimi anlayan bir oyunla sahada yer aldılar. Trabzonspor her an her şeyi yapacak bir takım. Ne zaman geçiriyoruz, ne oyundan çalıyoruz. 2-0 öndeyiz ve 80'inci dakikada kontratak yiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Ben de keyif aldım oyundan ve inanıyorum ki televizyon başındakiler de keyif aldı. Tempolu oynuyoruz, topu kaybedince 10 saniye içinde geri kazanıyoruz. Bunları üst üste koyunca büyük bir maçta bunlar kolay değil. Hele hele büyük maçlardaki psikoloji içindeki Galatasaray için kolay değildi. Ben oyuna hiç müdahale etmedim. Tam konsantre oynadık. Ne anlayışımız varsa hepsini uyguladılar. Bir parantez de Trabzonspor'un golüne açmak istiyorum. Bugün bize yakışan böyle güzel bir gol yemekti. Yediğimiz gol güzeldi. Baştan sona baktığımızda her şey çok güzeldi. Sonuçta 3 puanın her şeyden önemli olduğu bir noktada, biz bunları geride bırakıp oyunu ön plana çıkaran bir futbol oynadık" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK DERECEDE POZİSYON BULDUK"

Trabzonspor maçında çok pozisyona girdiklerini söyleyen Fatih Terim, "Bazen 3 pozisyona girip 2'sini atarsınız, bazen 4 pozisyona girip hepsini atarsınız. Ama bugün yüksek derecede pozisyon bulurken, pozisyon vermedik. Sadece Yusuf'un net pozisyonu var. Bugün Mariano, Maicon, Serdar ve Nagatomo, topu oyuna sokmada da çok başarılı oldu. 46 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. Bu önemli bir rakamdır. Çünkü oynadığınız takım Trabzonspor. Topla oynama yüzdemiz yüzde 60'lara yakın. İstatistiki veriler benim söylediğimin karşılığını veriyor. Bu goller nasıl kaçar diyebiliriz ama beni sevindiren, oyunun her saniyesinde müthiş bir heyecan vardı. Aklınıza gelecek her türlü varyasyonu deneyen bir Galatasaray vardı. Buradaki taraftarların yanı sıra televizyon başındaki taraftarları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi 3 puan, diğer neticelere bakıldığında alınması gereken bir 3 puandı. Kaçan gollere, güzel oyunla tesellimizi yaparız" dedi.

"GOMİS'E ÇOK İNANIYORUM"

Gomis'in çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Terim, "Taktik konusunda konuşurken daha çok topla buluşması gerektiğini söyledim. Bizim de oyunu merkeze taşımamız, Gomis'in hareketli olması, kendisinin daha çok topla buluşmasını sağladı. Gomis gibi oyunculardan kolay vazgeçemezsiniz. Özellikle 18 içindeki 'kutu santrfor' diyebileceğimiz çok yetenekli bir oyuncumuz. Gol atmayı çok seviyor ve çok istiyor. Gol atınca rahatladı. Çünkü bu tip oyuncuların şöyle bir durumu vardır; çıkarsanız olmaz, çıkarmasanız olmaz. Ben genel olarak, inandığım atak oyuncularına hep bu zamanı vermişimdir. Gomis'e çok inanıyorum. Her an oyunun seyrini değiştirebilir. Ne kadar koşup mücadele ettiğini biliyoruz. Ona bu rahatlığı sağlıyorum ve sağlamaya da devam edeceğim. Çünkü yetenekli bir golcü" diye konuştu.

Takımda yer alan Linnes ve Mariano için de Fatih Terim, "Tedbir alınmaya çalışılsa da iki oyuncumuz bu tedbire rağmen rakip alana girmeyi başardı. Mariano'nun böyle oynaması çok önemliydi. Zaten yetenekli bir oyuncu. Hem Linnes hem de Mariano var elimizde. Bu nedenle kendimi şanslı görüyorum. Her oynayan hem de alternatifi birbirini aratmayan iki oyuncu. Bugün savunma 4'lüsü müthişti" açıklamasını yaptı.

"SELÇUK İÇİN YAPILAN TEZAHÜRAT BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Terim, kaptan Selçuk İnan için de şunları söyledi:

"Bugün Selçuk'u son dakikalarda çıkardım. Seyircilerin 'Selçuk İnan' tezahüratına ben de içimden aynı şekilde destek verdim. Nereden nereye. Gelmeseydik büyük ihtimalle Galatasaray'dan giderdi. Kendisi bu takıma çok kupa kazandırdı. 7 senede 10 kupa aldı. Beğenmeyebilirsiniz ama iyi futbolcular, kupalara tesir eden oyuncular kolay gelmiyor. Bir daha söylüyorum, beğenmeyebilirsiniz, oynatmayabilirsiniz ama her oyuncuya saygı duymak zorundasınız. Yeni transferler yapamayacağımız için içimizden oyuncu çıkarmak zorundayız demiştim. Selçuk bunun en iyi örneği. Bir de Donk var. Sağ olsun yönetimimiz 2 önemli takviye yaptı bize. Hangi şampiyonlukta Selçuk'un payı yok. Ben Selçuk ya da başkasına 'dur' diyecek zamanı bilirim. O zaten kendisi duracak şahsiyete sahip. O zaten gelip 'hocam tamam' der. Orta sahaların bu kadar kolay ortaya çıkmadığı bir dönemdeyiz. Bugün ilk yarıda en çok koşan oyunculardan birisi. Yeni Selçuk başka şeyler yapıyor. Defansın arkasına birçok koşusu var. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. 11'de oynar, oynamaz ama bizimle beraber olacaktır çünkü Galatasaray'ın böyle oyunculara ihtiyacı vardır. Yanlış anlaşılmalar olmuştur ama bugün en büyük jesti taraftarlarımız yaptı. O gün böyle yapan taraftar, bugün böyle yaptı ve belki de hayatının en güzel anlarını yaşattı. Galatasaray her şeyiyle kenetleniyor. Selçuk için yapılan tezahürat beni çok mutlu etti.

"TARAFTAR BÖYLE OLUNCA, BİZİM ALT EDEMEDİĞİMİZ TAKIM OLMAZ"

Fatih Terim, Galatasaray genel kurulu ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Olması gereken bir kongreydi. Galatasaray Genel Kurulu'nun gösterdiği iradeye saygı duyuyoruz. Taraftara gelince. Bu oyun taraftarla oynanıyor. Fakat bazen taraftara da kızmamak lazım. Siz de oynarsanız onlar oyuna dahil oluyor. Böyle güzel iletişim olmalı. Pozisyonlara tepki gösteren ve buraya kazanmaya geldik mesajı veren 50 bin kişi vardı. Böyle olunca çok önemli şeylere imza atacağız. Böyle olunca, 'kalan 7 haftada emeklerimizin karşılığını alacağız' diyorsunuz. Taraftar böyle olunca, bizim alt edemediğimiz takım olmaz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Terim, şampiyonluğun önemini vurgularken "Ben bir yandan şampiyonluğu isterken, diğer yandan bundan sonraki hamleyi de düşünüyorum. Futbolu geliştirmeye devam edebilirsek Avrupa'da önemli işler yapabiliriz. Oynarsanız eninde sonunda kazanırsınız. 10 tane pozisyona girerseniz eninde sonunda atarsınız. Büyük takımların bundan vazgeçmemesi taraftarıyım. Dünyaya ve Avrupa'ya baktığınız zaman oynayan kazanıyor. Bugün mağlup da olabilirdik. Oynadığımız takım Trabzonspor. Böyle olsaydı bana kızar mıydı taraftar. Sadece böyle bir oyuna rağmen nasıl kaybettiniz diye sorardınız. Böyle oyunla eninde sonunda varacağınız yere varırsınız. Futbol enteresan bir oyun ama herkesin hakkını veren bir oyundur. Kimse vermezse Galatasaray verir. Bu anlayışta olmak, muhakkak size keyif verdiği kadar bize de veriyor. Umut ederim böyle devam ederiz. Etmemek için sebep yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, böyle bir grafik var. Anahtar cümleyi söyledim. Dakika 80, 2-0 öndeyiz ve kontratak yiyoruz. Bunu analiz etmemiz lazım" diye konuştu.

ÇALIMBAY: "GALATASARAY'A KARŞI BÖYLE HATALAR YAPARSAN MAĞLUBİYET KAÇINILMAZ OLUR"

Galatasaray mağlubiyetini değerlendiren Çalımbay, "Oyuncularımızdan en çok istediğimiz şey çıkarken top kaptırmamalarıydı. Maalesef ilk yarıda bundan bir gol yedik. İkinci yarıda taktik değişikliğini yaptık, oyun çok iyi gidiyordu. Sonra yine defansımızdan çıkarken bir top daha kaptırıp bir gol daha yedik. Galatasaray sahasında, oyuncular istemese bile taraftarla bir baskı kuruyor, bunu atlatmamız gerekiyordu. İlk gol pozisyonuna giren biziz, maalesef atamadık. İkinci yarıda Yusuf karşı karşıya pozisyonda atamadı ve sonrasında golü yedik. Kazanmak için elimizdeki kadronun hepsini kullandık. Çok geç bir gol bulduk. Galatasaray'a karşı böyle hatalar yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. İkinci yarıda üstünlüğü de kurduk ama maçı kurtaramadık" dedi.

"GOMİS ÇOK AKILLI BİR FORVET"

Çalımbay, Hubocan'ın Gomis'e yaptığı hareketin yanlış olduğunu ve bu nedenle oyundan çıkarıldığını belirterek, "Hubocan'ın çıkma nedeni kötü oynaması değil. İlk yarının sonunda Gomis'e öyle bir faul yapma hakkı yok. Öyle bir kart göremez. İkinci sarı kartı görerek oyundan atılabilirdi. Yusuf ve Sosa'yı ofansif olarak güçlü olalım diye oynattım. Gomis çok akıllı bir forvet, faul almasını çok iyi biliyor. 10 kişi kalmak bizim için telafi edilmez sonuçlara yol açabilirdi. Son iki maçımızda Okay mükemmel bir şekilde stoper oynadı. Hata yaptığına bakmayın, benim değişikliğim bir hata değil, bilerek yapılan bir şey" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEKİ KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAYA ÇALIŞTIK"

Rıza Çalımbay, takımda kaliteli futbolcuların olmasına rağmen, ligde başarısız sonuçların alınması ile ilgi olarak, "Ben bu takımın başına sonradan geldim. Bir şeyler olmuyordu ki ben oraya geldim. Benden sonra 1 oyuncu geldi. Orada bir şeyler var, biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Beklentinin uzağında kalan arkadaşlar oldu. Milli takımlara çok oyuncumuz gitti. Belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu işler göründüğü gibi değil. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"OLCAY'A KATILMIYORUM"

Çalımbay, Galatasaray maçı sonrasında Olcay Şahan'ın, 'Kadromuzda çok genç oyuncumuz var ve bugün bunun bedelini ödedik' sözleriyle ilgilide şunları söyledi:

"Olcay'ın açıklamalarına katılmıyorum. Genç oyuncu diye bir şey yok. Herkes oyuncudur, ben 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Abdülkadir ve Yusuf'un oynaması kadar güzel bir şey yok. Bu maçları da yaşayacaklar. Genç oyuncuların oynaması çok iyi bir şey. İlla böyle maçları tecrübeli oyuncular mı oynayacak? Yusuf iki milli maç oynadı, düşüş olabilir. Bu görüşe katılmıyorum."

"BİZE YAKIŞAN SAHADA KONUŞMAK"

Olcay Şahan'ın, 'Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum, Şikeci Trabzon diye bağırıyorlar demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar' sözleri içinde Çalımbay, "Yanlış. Futbolcunun böyle şeylere girmemesi gerekiyor. Bizim işimiz futbol oynamak. Taraftar bağırır, eleştirir, tezahürat yapar, bunlar futbolun bir parçası. Saygı duymak gerekiyor, herkesin kendine göre bir fikri var. Bize yakışan sahada konuşmak" diye konuştu.

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-Fatih Terim'in açıklamaları

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları