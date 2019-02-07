Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İSTANBUL,()
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray'ın Trabzonspor'u evinde ağırlayacağı mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde:
YARIN
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: ALPER ULUSOY
CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: CÜNEYT ÇAKIR
16:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: HALİS ÖZKAHYA
19:00 Beşiktaş - Bursaspor: METE KALKAVAN
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: HALİL UMUT MELER
16:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: FIRAT AYDINUS
19:00 Galatasaray - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
PAZARTESİ
20:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20:00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: ALİ PALABIYIK