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Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray'ın Trabzonspor'u evinde ağırlayacağı mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.  Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde:  YARIN 20:30...

Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray'ın Trabzonspor'u evinde ağırlayacağı mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. 
Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde: 

YARIN
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: ALPER ULUSOY

CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir  - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: CÜNEYT ÇAKIR 
16:00 Çaykur Rizespor  - Antalyaspor: HALİS ÖZKAHYA 
19:00 Beşiktaş  - Bursaspor: METE KALKAVAN 

PAZAR 
13:30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: HALİL UMUT MELER 
16:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: FIRAT AYDINUS 
19:00 Galatasaray - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK 

PAZARTESİ 
20:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA 
20:00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: ALİ PALABIYIK 

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