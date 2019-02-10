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Galatasaray - Trabzonspor maçından notlar

- Terim'den 3 değişiklik - Karaman 3 değişiklik yaptı - Galatasaray'da bir, Trabzonspor'da iki isim sınırda - Maça yoğun ilgi - U21'de kazanan Galatasaray Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray...

Galatasaray - Trabzonspor maçından notlar

- Terim'den 3 değişiklik
- Karaman 3 değişiklik yaptı
- Galatasaray'da bir, Trabzonspor'da iki isim sınırda
- Maça yoğun ilgi
- U21'de kazanan Galatasaray

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.
TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Trabzonspor karşısında, Aytemiz Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Mariano, Fernando ve Mitroglou yerine Nagatomo, Donk ve Diagne'yi sahaya sürdü. Mbaye Diagne'nin Kasımpaşa forması giyerken aldığı ceza sarı kırmızılı takımın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiyle sona ererken, yıldız golcü sarı kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında terletti. Öte yandan cezası bulunan Fernando ve Sinan Gümüş, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.
KARAMAN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da takımının ligin 20'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan kaleci Uğurcan Çakır yerine 2001 doğumlu genç kaleci Arda Akbulut'u sahaya sürerken, yine sakatlığından dolayı kadroda bulunmayan Novak yerine Amiri'ye, Abdulkadir Parmak yerine ise Hosseini'ye ilk 11'de görev verdi.
Trabzonspor'da sakatlığı sona eren Jose Sosa ise yedek kulübesinde yer aldı.
Trabzonspor sahaya şu 11'le çıktı: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Amiri, Toure, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.
GALATASARAY'DA BİR, TRABZONSPOR'DA İKİ OYUNCU SINIRDA
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takımda Mariano, bordo mavili ekipte ise Rodallega ve Ekuban sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde, takımlarının bir sonraki hafta oynayacağı lig mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. 
MAÇA YOĞUN İLGİ
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, Galatasaray taraftarı ise stadın büyük bir bölümünü hınca hınç dolurdu.
U21'DE KAZANAN GALATASARAY
Türkiye U21 Futbol Ligi'nde Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Recep Gül ve Metehan Mertöz kaydetti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş de izledi.

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