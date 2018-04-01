Galatasaray - Trabzonspor maçından notlar

Galatasaray'da iki değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, iki ismi değiştirdi

Türk Telekom Stadı kapalı gişe

U21'de kazanan Trabzonspor

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmiyor

Ata SELÇUK - İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando'yu kart cezasından dolayı ilk 11'e alamazken yerine Ryan Donk'a görev verdi. Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes'in yerine Mariano'yu Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇALIMBAY, İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında görev verdiği Onazi'nin cezalı olmasından ötürü bu futbolcunun yerine Okay'ı orta sahaya çekerek, stoperde Hubocan'a şans verdi. Çalımbay ayrıca, Olcay Şahan'ı da 4 maçın ardından yedek kulübesine gönderirken, bu oyuncunun yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bordo mavililer sahaya; Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak ilk 11'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.

U21'DE KAZANAN TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf deplasmanda 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı son 3 Galatasaray maçında kazanan taraf oldu. Bordo mavililer rakibine 2'si evinde, biri deplasmanda olmak üzere toplam 3 maçta üstünlük kurarken, bu maçlarda kalesinde yalnızca bir gol gördü.

