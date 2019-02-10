Galatasaray - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne ilk 11'de yer aldı

İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.