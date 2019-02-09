Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL, () -

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)