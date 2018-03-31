Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL,()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından yarın akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.