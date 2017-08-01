Galatasaray tarihinin en büyük transfer harcamasını yapıyor

Gidenler 34.75 Milyon Euro bıraktı

Gelenlere 44.5 Milyon Euro ödendi

Açık: 9.75 Milyon Euro

Dursun Ağa'nın eline su dökülmüyor!

İSTANBUL, () / ARAŞTIRMA: Olgucan KALKAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımların UEFA ile olan anlaşmaları (Finansal Fair Play) nedeniyle transferde ince eleyip sık dokudukları bir transfer döneminde, Galatasaray'ın daha rahat davranmasının sırrı ortaya çıktı. FFP (Finansal Fair Play) anlaşmasına göre Galatasaray 65 mlilyonluk bir transfer harcamasının dışına çıkamazdı. Ancak yüksek maliyetli bonservis ve futbolculara ödenecek maaş ve primler, Sarı-Kırmızılı kulübü son yıllardaki en büyük harcamanın içine sokuverdi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR

Son dönemde UEFA ile mali sıkıntılar yaşayan ekiplerin sadece sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapmasına izin veriliyor. Kulüplerin yılda belli bir zarar limitini aşmamakla berabere, her geçen yıl bu zararı daha alt bir seviyeye çekmesi gerekiyor.

Galatasaray başarısız geçen 2 sezonun ardından, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isterken, şu ana kadar transfere harcadığı parayla dudak uçuklattı. Galatasaray'a şu ana kadar herhangi oyuncu transfer kısıtlaması getirilmezken, sadece belli bir bütçe sınırlaması getiriyor.

AYRILANLARDAN GELEN PARA 34.75 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı ekip yeni sezon transfer döneminde Portekizli oyuncu Bruma'yı Leipzig'e 15 milyon Euro'ya, Podolski'yi 2.6 milyon Euro Vissel Kobe'ye, Cenk Gönen'i Malaga'ya 200 Bin Euro'ya, Semih Kaya'yı 2 milyon Euro'ya Sparta Prag'a gönderdi. Galatasaray'ın kasasına bu transferlerden toplamda 19.8 Milyon Euro para girerken, takımın yıldız ismi Sneijder'in sözleşmesinin fesih edilmesi, takımdan ayrılan oyuncuların aldığı yıllık ücretlerle birlikte 34.75 Milyon Euro gibi bir rakam ortaya çıktı.

ŞU ANDA HARCANAN PARA 44.5 MİLYON EURO

Asıl olay ise bundan sonra başlıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için transfere yoğun çaba harcadığı gözler önünde. Harcanan paranın yanında oldukça masraflı transferler de yapılıyor. Şöyle ki; Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar kadrosuna kattığı Belhanda, Mariano, Maicon, Gomis, ve Ndiaye'ye toplamda 31 Milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu oyuncuların bonuslar hariç bir sezonda kazanacakları para 13.5 Milyon Euro'yu da ekleyecek olursak, 44.5 Milyon Euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Galatasaray şu ana kadar sattıklarından 34.75 milyon gelir elde etmişti. Bu hesap gözönüne alınırsa sadece bu sezon için şu anda 9.75 milyon Euro açık gözüküyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim "Transferler sona ermedi. Dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz" derken, bu tablonun dışında Galatasaray'ın kasasındaki açığın daha da büyüyeceği görülüyor. Öyle ki bu dünya yıldızları için konuşulan meblağlar da oldukça yüksek. Galatasaray, West Ham United'dan Feghouli'yi transfer ederse, oyuncu için bonservis bedeli olarak 4.5 Milyon Euro ödeyecek.

Premier Lig'den başka yıldız isimlerle de görüşen Galatasaray'da Manchester City forması giyen Fernando için de 5.25 Milyon Euro bonservis bedeli ödemesi beklenirken, bu oyunculara ödenecek yıllık ücretler hariç Sarı-Kırmızılıların kasasında 19.50 Milyon Euro gibi bir açık çıkıyor. Bu hesaba oyunculara ödenecek para dahil edilmemiştir.

Sonuç olarak tarihini en büyük transfer harcamasına giren Galatasaray'ı UEFA yakın markajda tutmaya devam ediyor.



GİDEN FUTBOLCULARIN BONSERVİSLERİ VE YILLIK ÜCRETLERİ

Bruma 15 milyon Euro + 1.200.000 milyon Euro

Podolski 2.600.000 Milyon Euro + 3 milyon Euro

Semih Kaya 2 milyon Euro + 1.800.000 Milyon Euro

Cenk Gönen 200 Bin Euro + 1 milyon Euro

Sneijder 4.500.000 Milyon Euro

Sabri Sarıoğlu 1.250.000 Milyon Euro

Aurelien Chedjou 2.200.000 Milyon Euro

Toplam 34.750.000 Milyon Euro



GELEN FUTBOLCULARIN BONSERVİSLERİ VE YILLIK ÜCRETLERİ

Belhanda 8.000.000 Milyon Euro + oyuncuya yıllık 3.350.000 EUR

Gomis 2.500.000 Milyon Euro + 2.500.000 milyon imza parası + oyuncuya yıllık 3.350.000 Euro

Maicon 7 Milyon Euro + oyuncuya yıllık 2.300.000 milyon Euro

Ndiaye 7 Milyon Euro + oyuncuya yıllık 2.200.000 Milyon Euro

Mariano 4 Milyon Euro oyuncuya yıllık 2.300.000 Milyon Euro



Toplam 44.500.000 Milyon Euro

