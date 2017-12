Galatasaray taraftar grubu ultrAslan esti gürledi!..

"Galatasaray halktır, halkındır"

"Görev süreniz 3 yıl değil, Mayıs'a kadar"

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, erken seçim kararı ve son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınladı.

"Galatasaray halktır, halkındır" başlığı altında yayınlanan açıklamada, Dursun Özbek ve yönetiminin yanı sıra birçok Galatasaray üyesine tepki gösterildi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Değerli Galatasaraylılar, 2,5 yıl önce 30 Milyonluk Galatasaray Camiasının yönetimine; oy kullanabilecek 7.908 'Genel Kurul' üyesinin 3.842'sinin teşrif ettiği(!) seçimde 2.800 oyla seçilen mevcut yönetim, görev süresinin son düzlüğünde erken seçime gitme kararı aldı.

Medyaya yansıyan Dursun Özbek'in listesi; adı 'YENİ' ama içeriği kokuşmuş, köhnemiş ve hükmünü yitirmiş ABİCİ - DEVRECİ - LİSECİ ZİHNİYET'in dar dünyasını gösteren özü 'ESKİ' bir liste.

2,5 yıl içinde SPORTİF, İDARİ, MALİ ve İTİBARİ anlamda yaşanmadık kriz bırakmayan yönetimin devamı niteliğinde bir hazırlık içinde görünen Özbek'in, hatalarından ders almak yerine hatalarıyla LİSEDEN DEVRELERİNE ve ABİLERİNE sığınmaya çalıştığını izlemekteyiz...

Tek amacı seçim kazanmak olan LİSELİ Başkan Adaylarına hizmet veren, yönetim kurulu listelerini ABİCİ - DEVRECİ - LİSECİ diye şekillendiren ve SEÇİM KAZANMA GARANTİSİ veren kongre mühendisleri Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder'i her seçim dönemi olduğu gibi yakından izliyoruz.

'Vasıfsız' ama 'LİSECİ' Yönetim Listelerini dizayn eden bu iki isimi herkes tanımalıdır.

Özhan Canaydın'dan bu yana süre gelen tüm LİSELİ Başkan adaylarının listesini oluşturan ve seçim kazandıran Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder, LİSECİ KAFATASÇI ZİHNİYET'İN vücut bulmuş halidir. 'Seçim Kazandırma Garantisi' karşılığında KİRLİ ÇIKAR İLİŞKİLERİNİN Fotoğrafıdır.

Bu esnada ise Dünya Kulübü seviyelerine çıkan Galatasaray'ımızı, LİSE'NİN DUVARLARI İÇİNE hapsetmek için dar bir çerçevede tutulan Genel Kurul'dan bu yönetime karşı güçlü - iddialı bir aday dahi çıkmadığını görüyoruz.

Seçim yokken bulduğu her mikrofona röportaj verip prim yapan, seçim gelince mutlaka 'BİR YERLERİ AĞRIYAN' Adnan Öztürk NEREDE?

8 aylık Başkanlığına bile sığdırdığı komik açıklamalarına rağmen 'AĞABEYİMİZ' dediğiniz Yarsuvat NEREDE?

Henüz birkaç ay önce imzalar toplayıp, bildiriler yayınlayıp seçim istediklerini söyleyen 'sözde muhalifler' NEREDE?

Ne oldu sizin o tribüne oynayan süslü cümleleriniz? Ne oldu sizin muhteşem projeleriniz? Kendi reklamınızı yaptınız, iş koltuğa talip olmaya gelince evlerinizdeki perdelerin arkasına mı saklandınız?

Üyesi bulunduğunuz Genel Kurul yapısına gık çıkarmayıp, ABİLERİNİZ - DEVRELERİNİZ size kimi işaret ederlerse ona oy verip, iki seçim arası reklamınızı yapmak Galatasaray için çaba sarfetmekten daha kolay geldi değil mi?

Bu korkak ama fırsatçı tavrınız bizi hiç ama hiç şaşırtmadı! Senelerdir LİSECİ KAFATASÇI STATÜKO ile kavgamız, mücadelemiz ve uyuşmazlığımız tam da bu sebepledir!

Bizler 'DEFALARCA İSTİFA AÇIKLAMALARI' yaparken, sizler bu yönetime ALKIŞLARLA hiçbir yönetime verilmeyen 'YETKİLER' verdiniz!

Bizler her skandalda HESAP VERİN derken, sizler güle oynaya oy verip bu yönetimi İBRA ettiniz!

Ve sizler Ocak sonunda yapılacak seçimle de 30 Milyonluk Camia'nın kaderini elinde tutmanın egosunu yaşayarak STATÜKOnuzu sağlama almak için ABİLERİNİZDEN işaret bekleyeceksiniz!

İki röportajla ve sosyal medyada PR çalışmaları ile yön verebileceğinizi sandığınız taraftarlara gerçek yüzünüzü her seferinde anlatacağız!

ultrAslan olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın önündeki en büyük engel olan Galatasaray Yönetimlerini dizayn eden ve buna alet olan Genel Kurul'un karşısında olacağız!

Sadece birilerinin işaretiyle seçtiğiniz YÖNETİMLERE değil, bizzat size onları işaret eden STATÜKONUN sahiplerine de GALATASARAY'I bırakmayacağız!

Son olarak şunu herkes çok iyi bilmelidir ki;

GÖREV SÜRENİZ 3 YIL DEĞİL, MAYISA KADAR...

Ve Mayıslar Bizimdir!"