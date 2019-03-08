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Galatasaray taktik çalışma gerçekleştirdi

İSTANBUL,() -  Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana eğitsel oyunlarla ısınma hareketleri...

Galatasaray taktik çalışma gerçekleştirdi

İSTANBUL,() - 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana eğitsel oyunlarla ısınma hareketleri ile başlandı.
Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yuto Nagatomo, özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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